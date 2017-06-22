Число погибших от отравления алкоголем в подмосковном Сергиевом Посаде выросло до четырёх человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по региону Елена Фокина.

«Умер четвёртый пострадавший от отравления алкоголем в Сергиевом Посаде», — приводит «РИА Новости» слова Фокиной.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что в реанимацию сергиево-посадской больницы поступили девять человек с диагнозом отравление неизвестным веществом. Позднее три человека скончались в больнице. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по данному факту.