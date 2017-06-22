Россия рассчитывает, что король Саудовской Аравии в скором времени посетит страну, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Дипломат отметил, что Салман Аль Сауд получил приглашение и подтвердил желание посетить Россию.

«Сейчас речь идет об удобном времени, которые было бы приемлемо для руководства Саудовской Аравии и РФ», — приводит слова Богданова «Интерфакс».

Дипломат добавил, что Москва и Эр-Рияд изъявили желание «провести этот визит в скором будущем».

В апреле текущего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с королем Саудовской Аравии заявила, что визит Салмана Аль Сауда в Россию может состояться уже в этом году.