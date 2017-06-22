В Тульской области торжественно открыли памятник пассажирам и машинистам поезда, разбомбленного фашистами в 1941 году. Монумент установлен на 253-м км перегоне Лазарево-Плавск Курского направления Московской железной дороги, на братской могиле.

Ранее активистам удалось установить фамилии членов локомотивной бригады состава, которые там захоронены, отмечает ИА «Тульские новости».

Также в День памяти и скорби на Кургане Бессмертия в Белеве состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 24 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района. В 2017 году к 50-летию основания мемориального комплекса проведена его капитальная реконструкция.