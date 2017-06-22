Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего замминистра иностранных дел России Алексея Мешкова на пост посла РФ во Франции, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Сейчас кандидатура Алексея Юрьевича Мешкова на пост нашего посла во Франции проходит соответствующие согласования; думский комитет по международным делам сегодня на заседании ее поддержал», - сообщил собеседник агентства.

Мешков занимает должность замглавы российского внешнеполитического ведомства с декабря 2012 года. До этого дипломат был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Италии и Сан-Марино.