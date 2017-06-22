Замглавы МИД РФ Мешков может стать послом России во Франции
Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего замминистра иностранных дел России Алексея Мешкова на пост посла РФ во Франции, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Сейчас кандидатура Алексея Юрьевича Мешкова на пост нашего посла во Франции проходит соответствующие согласования; думский комитет по международным делам сегодня на заседании ее поддержал», - сообщил собеседник агентства.
Мешков занимает должность замглавы российского внешнеполитического ведомства с декабря 2012 года. До этого дипломат был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Италии и Сан-Марино.