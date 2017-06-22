Процедура отзыва лицензии у компании, которая владеет полигоном «Кучино» в Балашихе, началась по поручению министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды России.

«По поручению Сергея Донского начали процедуру отзыва лицензии у ЗАО «Заготовитель», которая владеет полигоном. Запрос идет о том, что необходимо закрыть прием отходов на этом полигоне», — отметили в ведомстве.

21 июня Владимир Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца и подготовить все необходимые документы и экспертизу как можно скорее.

Ранее власти Подмосковья пообещали закрыть полигон в 2019 году.​