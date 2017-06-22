Депутаты от КПРФ предлагают сделать 31 декабря выходным днем, при этом исключить из праздников последующие дни января. Соответствующее предложение в палату внесли представители фракции во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Такое предложение коммунисты объясняют тем, что последний день декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, пишет ТАСС. Кроме того, КПРФ просит рассмотреть образование новых праздников: 18 марта –– День воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября –– День Октябрьской революции.

По словам коммунистов, им поступает очень много обращений по упразднению новогодних праздников.

«В начале нового года граждане остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — сообщают депутаты.