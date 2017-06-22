Президент России Владимир Путин посетит в пятницу, 23 июня, Краснодарский край. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, в ходе поездки Путин посетит Анапу, где лично проконтролирует процесс стыковки двух частей газопровода «Турецкий поток».

«В Анапе глава государства будет наблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что наблюдать за процессом соединения двух труб Путин быдет с борта корабря «Пиониринг Спирит».

Крупнейшее в мире строительное судно–трубоукладчик «Пиониринг Спирит» будет задействовано при строительстве глубоководной части газового трубопровода «Турецкий поток». В день оно способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода, общая протяженность которого должна составить 937 километров.