Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае на группу лиц, похищавших топливо на муниципальном предприятии. По данным следствия ущерб составляет более 355 тыс. рублей. В состав группы входило пять человек. Предположительно, план хищения разработала 64-летняя сотрудница предприятия.

Факты хищения топлива выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю и их региональные коллеги из УФСБ России. Участников группы задержали на месте преступления при очередной попытке кражи в результате спланированной операции ведомств, сообщает ИА AmurMedia.

Следственное управление по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело против задержанных и направило в суд для рассмотрения. Максимальное наказание, которое грозит группе лиц, совершивших преступление, предусматривает до пяти лет лишения свободы.