Криштиану Роналду, ставший лучшим игроком матча Россия–Португалия Кубка конфедераций, еще перед началом встречи на стадионе «Спартак» в Москве привлек внимание тем, что вышел на поле, взяв за руку 10-летнюю девочку в инвалидной коляске.

Традиционно перед началом каждого чемпионата мира и крупного турнира под патронажем FIFA выбирают детей, которые за руку выводят на поле звезд мирового футбола. Впервые в истории Международной федерации футбола игрок вышел вместе с ребенком с ограниченными возможностями.

Криштиану Роналду и 10-летняя россиянка Полина Хаерединова стояли вместе, пока звучали гимны двух стран. После чего футболист поцеловал девочку, подарил ей майку, в которой выходил на игру, и отправился играть.

По словам приемной мамы Полины, она сомневалась, кого выводить на поле, «говорила, что болеет за наших, что она патриот. И все-таки выбрала Роналду», — цитируют «Дни.Ру» Ольгу Наумову.

Сама девочка была счастлива и заявила, что Криштиану Роналду замечательный и она не ожидала, что все будет так здорово. «Он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу. Я оказалась в самом центре невероятных эмоций, болела за Россию! Я никогда не испытывала такое!» — приводит слова Полины сайт «Комсомольской правды».

По словам руководителя департамента по маркетинговым услугам FIFA Жана-Франсуа Пати, FIFA стремится, чтобы праздничную атмосферу турнира в полной мере ощутили все участники футбольного процесса, «и трогательный момент, который мы наблюдали сегодня на поле, был прекрасным примером».

Всего в этой программе приняли участие 350 детей. Около половины из них — дети из малообеспеченных и приемных семей, а также воспитанники детских домов. Они выводят футболистов на матчи в четырех городах, где проходит Кубок конфедераций: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.