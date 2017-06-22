Власти отказались от идеи референдума в Калининграде по актуальным темам, который предлагалось провести в единый день голосования в сентябре. По словам врио губернатора Антона Алиханова, причина — невозможность набрать достаточное количество вопросов, чтобы определить самую актуальную тему. Об этом Алиханов сообщил после заседания общественно-политического совета.

Впрочем, по словам руководителя региона, от идеи решено не отказываться, возможно, референдум будет проведен в каком-то другом муниципалитете.

Как напоминает «Клопс.Ru», в конце апреля на общественно-политическом совете при губернаторе Алиханов сам выступил с предложением провести народное голосование по вопросу о запрете дальнейшей застройки берегов Нижнего озера в Калининграде. Также предлагалось обсудить вопросы застройки зеленых зон и побережья Калининградской области.

В середине июня на Нижнем озере начались приготовления к строительству высотного жилого дома. Это вызвало возмущение местных жителей. Однако в администрации Калининграда заявили, что участок был передан застройщику на законных основаниях.