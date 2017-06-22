Правоохранительные органы оцепили территорию вокзала в населенном пункте Иглино Республики Башкортостан.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте, в настоящее время спецслужбы проводят проверку на территории вокзала. Полиция перекрыла входы и выходы здания.

По предварительным данным, причиной оцепления мог стать подозрительный предмет. Однако официальной информацией ведомства агентство не располагает. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.