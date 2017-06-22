В здании Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге состоялось вручение АБС-премии (аббревиатура «Аркадий и Борис Стругацкие») — крупнейшей международной награды в области фантастики. Победителем в номинации «Художественная проза» стал Вячеслав Рыбаков с романом «На Мохнатой спине». В разделе критики и публицистики первенствовала Ольга Еремина со сборником «Переписка Ивана Антоновича Ефремова».

По словам директора Фонда Стругацких, председателя оргкомитета АБС-премии Сергея Арно, основными критериями стали профессионализм и талант.

— Качественной фантастикой считаются вещи не лихо закрученные, а художественно написанные. Книга должна захватывать, увлекать, — обозначил ориентиры выбора Сергей Арно.

«На Мохнатой спине» — это фантасмагорическая история ответственного работника наркомата, участвующего в подготовке пакта о ненападении между СССР и Германией. Сборник Ольги Ереминой воссоздает страницы жизни знаменитого советского фантаста.

Рыбаков получает АБС-премию уже в третий раз. Его отмечали в 2001 и в 2011 годах. Новый приз, по мнению жюри, — признание высокого мастерства автора. Работа Ереминой — как следует из решения судей — огромный труд, который представляет Ивана Ефремова не только как автора широко известных произведений, но и как философа и человека. В число финалистов также вошли Эдуард Веркин с повестью «Звездолет с перебитым крылом» и Василий Мидянин с романом «Повелители».

— За 19 лет существования премии (впервые она вручалась в 1999 году) через нее прошли практически все значительные фантасты России: Никита Елисеев, Антон Первушин, Сергей Переслегин, Юлия Зонис, Геннадий Прашкевич. Были писатели из США, Германии, Украины, Киргизии, Эстонии. Так что к 20-му юбилейному сезону нам пора выходить на межгалактический уровень, — смеется ответственный секретарь оргкомитета АБС-премии писатель Николай Романецкий.

Он отметил, что качественная фантастика сегодня нуждается в поддержке, в то время как низкопробные жанры — например, так называемое «попаданчество» (когда героя, например, отправляют из нашего времени в прошлое) — процветают.

Действительно, пару лет назад авторы предпочитали отправлять своего современника на фронты Первой или Второй мировой: персонаж помогал нашим предкам победить. Сейчас любят путешествовать в XI–XII века. Д ругой очень прибыльный жанр — новеллизация компьютерных игр. А еще есть «ромфан» — романтическая фантастика с женскими фамилиями на обложках.

— Всё это имеет мало отношения к литературе, но нравится ориентированным на коммерцию издателям, — резюмирует собеседник «Известий». — А качественные умные тексты не могут уходить как горячие пирожки, к ним нужно привыкнуть, распробовать.

В числе умных направлений этого вида литературы, по мнению экспертов, — социальная фантастика, фантасмагория, черный юмор, абсурд. То есть то, что в свое время прославили Гоголь и Кафка.

Как будет развиваться фантастический жанр? По словам членов жюри, предугадать это трудно.

— Раньше всем было очень интересно, до чего же дойдет робототехника. Оказалось, она не очень нужна, ее вытеснили компьютеры, — заметил Сергей Арно. — Так же обстоит дело с новыми направлениями в фантастике. Они появляются неожиданно, активно критикуются, оказываются на пике и исчерпывают себя. Главное, не лениться читать, что-то интересное обязательно найдется.

Премия АБС была вручена в 19-й раз. В лонг-лист сезона вошли 33 произведения в художественной прозе и 11 в критике и публицистике. По уставу премии жюри принимает к рассмотрению тексты, в которых в качестве «художественного сюжетообразующего приема используются элементы невероятного, невозможного, небывалого».