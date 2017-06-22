Информация о сокращении сотрудников Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» не соответствует действительности, заявил директор учреждения Юрий Мудров.

Он отметил, что вслед за экс-директором Николаем Буровым музей покинула замдиректора по связям с РПЦ Таисия Бартова-Грозовская и несколько ее подчиненных.

При Мудрове уволился лишь один человек — и.о. директора Ирада Вовненко.

«Насколько я имею сведения, больше [планов по сокращению] нет. Мне об этом не сообщалось. Эти слухи не просто преувеличены, а абсолютно ненадежны», — заявил в эфире «России 24» Мудров.

Ответил директор Исаакия и о взаимодействии с Русской православной церковью.

«У музея-памятника давно существует соглашение с Русской православной церковью. Проводятся две службы в день, всенощная и Божественная литургия. Сегодня, мне кажется, одно другому не очень мешает», — подчеркнул Мудров.

Что же касается передачи собора Русской православной церкви, то Мудров указал внимание на позицию президента России Владимира Путина.

Глава государства считает, что данный вопрос необходимо деполитизировать. Президент полагает, что властям удастся «обеспечить и музейную деятельность Исаакия, и отправление религиозных культов».