Пилотажная группа «Регион» примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города в Архангельске. Мастера международного уровня выступят с программой группового высшего пилотажа.

Всего в ней примут участие четыре самолета. Пилоты продемонстрируют синхронные «бочки», роспуски, перестроения на минимальных дистанциях и боевые разговоры. Будет выполнена знаменитая «петля Нестерова» и встречные проходы.

Как отмечает News29.ru, трюки будут выполнены на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros. Их максимальная скорость – 900 км/ч, а практический потолок – 11,5 км. Дальность полета таких машин составляет 890 км.

Пилотажная группа «Регион» была создана на базе Ассоциации содействия развитию реактивной авиации при поддержке группы компаний «Регион». Это некоммерческий проект, основная цель которого – возрождение традиций авиационных праздников и популяризация авиационных видов спорта.