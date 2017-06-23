В ночь с 22 на 23 июня Национальная хоккейная лига (НХЛ) вручала индивидуальные награды по итогам сезона 2016/2017. Главным событием для российской аудитории стало присуждение вратарю нашей национальной команды Сергею Бобровскому приза «Везина Трофи» как лучшему голкиперу прошедшего чемпионата. Изначально 28-летний страж ворот клуба «Коламбус Блю Джекетс» считался фаворитом в борьбе за этот трофей, и, по мнению экспертов, его победа — абсолютно закономерный исход.

— Очень здорово, что отечественный вратарь получил этот приз — молодец Сергей, который провел в составе «Коламбуса» очень хороший сезон, — сказал «Известиям» главный тренер нижегородского «Торпедо», бывший вратарь ЦСКА, сборной Латвии и клубов НХЛ Петерис Скудра. — Бобровский блестяще играл в регулярном чемпионате НХЛ. А приз «Везина Трофи» обычно вручается именно за «регулярку», поэтому успех Сергея абсолютно заслуженный.

В ходе прошедшего сезона «Коламбус» выдал вторую по продолжительности победную серию в истории НХЛ в течение одного сезона из 16 матчей. По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место в Восточной конфедерации и вышла в плей-офф.

— Думаю, по этому сезону в НХЛ трудно было отыскать других вратарей, которые могли претендовать на звание лучших, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин. — Бобровский по праву заслужил этот приз. «Коламбус» — не такая сильная команда, но заслуженно вышла в плей-офф. И здесь очень большая заслуга Сергея.

Помимо Бобровского НХЛ также отметила наставника «Блю Джекетс» Джона Тортореллу, вручив ему приз «Джек Адамс Эворд» как лучшему тренеру сезона. При этом ранее североамериканские эксперты отмечали, что наш вратарь практически в одиночку вывел средний «Коламбус» в плей-офф.

— Таким образом характеризовать роль Бобровского в выходе «Коламбуса» в плей-офф, наверное, не совсем верно — это небольшое преувеличение, — отметил Скудра. — Все-таки какой бы ни был хороший вратарь, в одиночку он не может вытащить команду в плей-офф или выиграть Кубок. «Коламбус» в минувшем сезоне играл достаточно неплохо, немало забивал голов. Не зря Торторелла получил приз как лучший тренер сезона. Поэтому я не могу сказать, что клуб вышел в Кубок Стэнли исключительно за счет Бобровского. Но он внес огромный вклад в этот результат.

Таким же образом охарактеризовал роль нашего вратаря и Андрей Разин.

— Бобровскому помогли и защитники, и нападающие, и тренер, — подчеркнул экс-форвард сборной России и магнитогорского «Металлурга». — Хоккей — командный вид спорта. Тут друг без друга нельзя. Поэтому и успех Бобровского, и успех Тортореллы здесь закономерны.

В первом раунде плей-офф НХЛ прошлого сезона «Коламбус» проиграл в пяти матчах (1:4) будущему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбургу». При этом Бобровский уже многими специалистами признается одним из лучших голкиперов лиги нынешнего десятилетия.

— Для вхождения в пантеон великих игроков НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли, — отметил Андрей Разин. — Тогда он точно войдет в этот список. Хотя и без этого в нынешнем десятилетии Сергей оказался в числе выдающихся фигур лиги. Своей работой, своим трудом и отношением к делу он показывает пример остальным, подтверждает, что можно выйти из глубинки и много добиться.

При этом специалист уверен, что заветного трофея наш вратарь может достигнуть даже в своем нынешнем клубе, несмотря на его не самый выдающийся состав.

— Я считаю, что в НХЛ все возможно, — продолжил Андрей Разин. — Это показал прошедший сезон и выступление в нем «Нэшвилла», от которого никто не ждал прорыва, а он дошел до финала Кубка Стэнли и оказал достойное сопротивление «Питтсбургу». Любой клуб из участников чемпионата НХЛ может выиграть главный титул. Поэтому Бобровскому все по силам.

Ранее российскими звездами НХЛ из числа вратарей были Евгений Набоков и Николай Хабибулин, выигравший в 2004 году Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг», которую тогда тренировал Торторелла.

— Хоккей сейчас стал совсем другой — с точки зрения вратарской работы он стал сложнее, — пояснил Скудра. — Игра теперь более атакующая и открытая. И Сергей в этих условиях является ведущим вратарем мира. Сложно сравнивать его с предыдущими поколениями голкиперов — это вообще неблагодарное занятие. Слишком разные эпохи и обстоятельства. В нынешней эпохе Бобровский один из лучших, и очень здорово, что у России есть вратарь такого класса.

Аналогичного мнения придерживается и Андрей Разин.

— Каждому свое время: Третьяк родился в своем время, Хабибулин с Набоковым — в свое, Бобровский — в свое, — резюмировал специалист. — Сравнивать, кто из них лучший, будет неэтично. Каждый хорош на своем историческом этапе. Не факт, что сейчас Третьяк был бы лучше Бобровского, а Бобровский в 1970–1980-е годы был бы лучше Третьяка. Каждому из них повезло родиться именно в то время, когда именно такие их игровые качества наиболее соответствовали требованиям хоккея.

Родившийся и выросший в Новокузнецке Сергей Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года, когда перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Филадельфию Флайерз». В июне 2012 был обменян в «Коламбус», а осенью того же года во время локаута в НХЛ отправился в петербургский СКА. Вернувшись за океан, занял место в основе «Блю Джекетс», стал вторым в лиге вратарем по проценту отраженных бросков и по итогам сезона 2012/2013 в первый раз завоевал приз «Везина Трофи», став первым постсоветским обладателем этого титула.

В январе 2015 года «Коламбус» продлил контракт с Бобровским до конца сезона 2018/2019 на сумму $29,7 млн. В минувшем сезоне он отразил более 93% бросков по своим воротам.

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