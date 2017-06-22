Президент РФ возложил на правительство решение вопроса о перераспределении акцизов на топливо в пользу регионов. Об этом Путин сообщил на совещании правительства в четверг.

Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву заняться данным вопросом в ускоренном порядке, отметив, что перераспределение не должно быть таким, когда «акцизы вы оставили, но где-то отщипнули у них так, что на дороги опять денег не останется».

Глава государства сказал, что не проработав этот вопрос, Россия может к 2025 году ездить на телегах, и «там невозможно будет передвигаться».