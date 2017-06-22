Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов планирует обсудить с министром образования России Ольгой Васильевой интеграцию шахмат в школьную программу, передает ТАСС.

По словам главы ФИДЕ, с 2018 года шахматы станут обязательным предметом для школьников в Латвии и в России внедрение этого вида на школьном уровне также продвигается. «На экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы представили учебники для школьников 1–4 классов. Далее будем обсуждать с Васильевой программу развития шахмат в школах», — уточнил Илюмжинов.

Ранее к министру образования РФ с инициативой включить занятия по шахматам в школьную программу обратился член Совфеда Вадим Тюльпанов. Парламентарий предложил заменить уроком шахматной игры один из уроков физкультуры.