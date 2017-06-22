Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии Самарской области признали водоемы Тольятти опасными для купания. По результатам исследования проб воды в Куйбышевском водохранилище эксперты пришли к выводу, что вода в искусственном водоеме не соответствует установленным нормативам.

Как сообщает TLTgorod, специалисты также исследовали пляжи Автозаводского района (Западная часть) и Центрального района («Итальянский пляж»). По результатам проверки установлено, что вода в данных водоемах не соответствует требованиям СанПиНа по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению купаться в городских водоемах, так как вода в них опасна для здоровья и несет угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.