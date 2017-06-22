Президент РФ Владимир Путин подписал одобренный правительством проект договора с Филиппинами о выдаче преступников, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о выдаче», — говорится в сообщении.

В соглашении оговорены условия взаимной выдачи обвиняемых или осужденных за преступления, а также основания для отказа в их выдаче.

Напомним, в мае президент Филиппин Родриго Дутерте встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились продолжить изучение возможностей для развития сотрудничества, включая тему борьбы с терроризмом и преступностью.