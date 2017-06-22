Выставка необычных арт-объектов пройдет на набережной Петрозаводска в ближайшие выходные. Она состоится в рамках городского арт-фестиваля, посвященного Году экологии в России.

Участники конкурса «Чистое искусство» создадут арт-объекты из бытовых отходов и вторичного сырья. Разрешено использовать пластик, картон, бумагу, пакеты, резину, старые диски, стекло и ткани. Победителей конкурса будет определять жюри.

Зрителей также ждут мастер-классы, проведут которые дизайнеры из Санкт-Петербурга. Они научат делать украшения из живых цветов и создавать арт-объекты из мусора в технике объемного коллажа «Ассамбляж», информирует ИА «Карелinform».