Заместитель главного врача Сортавальской центральной районной больницы Оксана Потурай заявила о том, что оба пострадавших подростка, которые спаслись с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, были выписаны из больницы.

«Выписали сегодня еще одного подростка, его забрали родители. Кроме переохлаждения, у них ничего не диагностировано», — приводит ТАСС слова Потурай.

Ранее в четверг сообщалось, что одного из подростков отпустили из больницы домой.

В настоящее время поиски еще троих подростков продолжаются силами подразделений Сортавальского поисково-спасательного отряда, Питкярантского и Сортавальского пожарно-спасательных гарнизонов и волонтеров. Местонахождение детей также помогает установить, задействованный в операции, вертолет Ми-8.