Матч сборных Мексики и Новой Зеландии в рамках Кубка конфедераций
Крис Вуд (Новая Зеландия), Освальдо Аланис (Мексика) и Эктор Морено (Мексика) во время матча Кубка конфедераций
Рауль Хименес (Мексика) забил первый гол в матче со сборной Новой Зеландии
Рауль Хименес (Мексика) отмечает забитый мяч
Игроки сборной Мексики Рауль Хименес и Диего Рейес отмечают гол
Майкл Боксолл (Новая Зеландия) и Эктор Эррера (Мексика)
Игроки сборной Мексики Орибе Перальта и Марко Фабиан отмечают забитый мяч
Томми Смит (Новая Зеландия) и Диего Рейес (Мексика)
Тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио
Крис Вуд (Новая Зеландия) и Альфредо Талавера (Мексика)
Карлос Сальседо (Мексика) получил тяжелую травму и пропустит оставшиеся матчи Кубка конфедераций
Марко Рохас (Новая Зеландия) и Нестор Араухо (Мексика)
Столкновение игроков сборных Новой Зеландии и Мексики во время матча Кубка конфедераций
Деклан Уинн (Новая Зеландия) и Юрген Дамм (Мексика)