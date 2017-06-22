Масштабный сельскохозяйственный проект в Новгородской области не будет реализован. Инвестор признан банкротом. Речь идет строительстве комплекса в Шимском и Солецком районах, которое планировала компания «Бристоль». По данным Арбитражного суда региона, ее долг по кредитам перед банком «Санкт-Петербург» превышает 314 млн рублей, еще 20 млн рублей составляет задолженность по процентам.

Как напоминает «Новгород.ру», в переговорах по выдаче кредита ООО «Бристоль» участвовал лично бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин. Компания заявляла о создании комплекса предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции. Сейчас большая часть земель организации находится в залоге у банка и не используется.