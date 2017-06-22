Бывший директор ООО «Регион Сервис» Станислав Данилов, обвиняемый в покушении на дачу взятки в размере 2 млн рублей, предстанет перед судом. Обвинительное заключение в отношении Данилова утвердила прокуратура Советского района Уфы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в октябре 2014 года обвиняемый, желая прекратить налоговую проверку фирмы, предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 2 млн рублей. В свою очередь, полицейский согласился на получение денежных средств, после чего доложил об этом своему руководству. После передачи взятки руководитель компании был задержан.

В ходе налоговой проверки установлено, что обвиняемый уклонялся от налогов на сумму 8,8 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако после внесения этой суммы в бюджет дело было прекращено. По факту дачи взятки суд оштрафовал компанию на 20 млн рублей с конфискацией предложенной суммы незаконного вознаграждения, сообщает «МедиаКорСеть».

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.