СК проводит проверку по факту избиения хирурга отцом ребенка-пациента в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, в детской поликлинике на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. По данным следствия, отец ребенка ворвался в кабинет детского хирурга во время приема и без видимой причины ударил врача в область головы. Медик, по предварительной информации, был госпитализирован с переломом челюсти. Как сообщает TagilCity.ru, в момент нападения мужчины на врача на приеме находилась мать ребенка с сыном. Задержать нападавшего на месте происшествия не удалось, поскольку до появления сотрудников ЧОП он скрылся.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки СК, сообщает RT.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нападения на врачей.