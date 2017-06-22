Директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского Агентства национальной безопасности Майк Роджерс рассказали следствию, что президент Соединенных штатов Дональд Трамп предложил им публично заявить об отсутствии тайных договоренностей между его предвыборным штабом и Россией.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Коутс и Роджерс охарактеризовали свое общение с Трампом по поводу России «странным и неудобным».

По данным телеканала, Белый дом, Национальная разведка и АНБ отказались от комментариев.

Напомним, спецпрокурор в США Роберт Мюллер по «вмешательству России в президентские выборы» нанял 13 адвокатов для расследования «связи Трампа с Россией».