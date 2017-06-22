На благотворительном аукционе один из участников приобрел «поход в театр с заместителем министра энергетики Натальей Бойко» за 345 долларов. Соответствующая информация появилась на сайте государственных публичных закупок ProZorro.

Мужчина по имени Алексей Бойчук стал победителем аукциона и обладателем возможности свидания с 27-летней замминистра, пишет «РИА Новости». Всего в аукционе принимали участие семь человек, стартовая цена была 3,8 доллара. Ранее на этой же площадке благотворительных торгов был выставлен завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой.