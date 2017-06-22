Бывший президент и представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что стороны конфликта договорились к следующей встрече в Минске, 5 июля, окончательно согласовать списки пленных и начать процесс обмена.

Экс-лидер соседнего государства заявил, что на встрече 5 июля будут решены проблемы с уточнением списка пленных и начнется процесс обмена.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек.