Власти Краснодарского края намерены подать жалобу в Министерство транспорта РФ за неисполнение договоренности по ремонту дороги к Черноморскому побережью. Ремонт трассы М-4 «Дон» должны были завершить к 15 июня. Глава региона Вениамин Кондратьев проинспектировал дорожные работы и заявил, что на протяжении всего пути встречаются ремонтная техника и строительные бригады.

Несмотря на договоренность между губернатором края и «Автодором», все сроки ремонта провалились. Вениамин Кондратьев неоднократно отмечал, что темпы по ремонту дороги снижать нельзя. Однако, по сообщению начальника Краснодарского территориального управления ГК «Автодор» Николая Ильина, многие работы могли вестись лишь при хорошей погоде. Сильные дожди в конце мая — начале июня существенно затормозили ход ремонта, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Эта трасса является одним из самых проблемных объектов Краснодарского края уже несколько лет. Туристы регулярно дают негативные отзывы о многочасовых пробках и качестве дороги. Окончание ремонтных работ на дороге к Черноморскому побережью в очередной раз перенесли, теперь на конец месяца.