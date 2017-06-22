Заместитель председателя «Газпрома» Андрей Круглов сообщил о том, что стоимость строительства газопровода «Турецкий поток» оценивается в $6 млрд.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», руководство газовой компании рассматривает возможность полного финансирования проекта из своих средств.

«То, что касается проектного финансирования, такая возможность существует для финансирования морской части «Турецкого потока». Тем не менее мы планировали, что «Турецкий поток» может быть осуществлен только за счет средств «Газпрома», — добавил Круглов.