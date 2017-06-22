Отдел ООН по населению Земли опубликовал новый отчет. В нем говорится, что уже через семь лет население Индии превысит население Китая. После 2050 года Нигерия по численности населения обгонит США, а затем и вовсе выйдет на третье место по этому показателю.

В настоящий момент население Земли составляет 7,6 млрд человек. Согласно прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 8,6 млрд, а к 2100 году — до 11,2 млрд человек при сохранении нынешних темпов роста.

Ожидается, что половина прироста населения до 2050 года будет приходиться на девять стран — Индию, Нигерию, Конго, Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию.

Россия на сегодняшний день входит в список наиболее населенных стран с наименьшей рождаемостью. Помимо РФ в этот список входят Китай, США, Бразилия, Япония, Вьетнам, Германия, Иран, Таиланд и Великобритания.