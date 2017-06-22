В Крыму прошла торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов. Всего в Бахчисарайском районе Крыма и Севастополе были повторно преданы земле более ста человек.

«Одиннадцать воинов восьмой бригады морской пехоты Черноморского флота, погибших при обороне города Севастополя, перезахоронены в Бахчисарайском районе в селе Айвовое», — приводит «РИА Новости» слова главы комитета крымского парламента по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александра Шувалова.

Он пояснил, что поисковый отряд «Память Крыма» обнаружил останки воинов на территории Тенистовского сельского поселения в пределах первой линии обороны Севастополя.

В Севастополе земле предали останки 126 советских воинов. Церемония проходила на братском кладбище воинов Приморской армии.