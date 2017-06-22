Гражданам, участвующим в программе жилищного страхования, возместят ущерб от урагана, прошедшего в Москве 29 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

В страховые компании Москвы и Подмосковья поступило свыше 2 тыс. обращений. Как уточнили в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», уже выплачено около 100 компенсаций.

Возмещение ущерба проводится по упрощенной процедуре — документы из гидрометеослужб и МЧС не требуются. Собственники квартир получат возмещение от страховой компании и субсидию от Центра имущественных платежей и жилищного страхования. В остальных случаях компенсируется только ущерб.

В результате урагана, прошедшего 29 мая, в Москве рухнуло свыше 17 тыс. деревьев, повреждены около 285 жилых домов и свыше 2,1 тыс. автомобилей.