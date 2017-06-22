Памятную стелу погибшим советским военнопленным открыли на Центральном кладбище в Вене в 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, послы Белоруссии и Армении Елена Купчина и Арман Киракосян, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Стела высотой 3,6 м скульптора Дениса Стритовича установлена у ворот кладбища. На вершине обелиск украшен звездой и надписями: «Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941–1945 годах» и «Никто не забыт, ничто не забыто».

День памяти и скорби отмечается ежегодно в России, Белоруссии и на Украине в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны.