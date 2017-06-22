Сборная России по футболу после поражения в матче с Португалией (0:1) провела тренировку в отеле перед вылетом в Казань. Об этом сообщается на официальной странице сборной в Twitter.

Тренировка игроков прошла в спортивном зале. Вылет сборной в Казань запланирован на вторую половину дня четверга, 22 июня. В рамках турнира Кубок конфедераций – 2017 россияне проведут матч второго тура против команды Мексики 24 июня на стадионе «Казань Арена», сообщает RT.