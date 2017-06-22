Игроки сборной России провели тренировку в отеле перед вылетом в Казань
Сборная России по футболу после поражения в матче с Португалией (0:1) провела тренировку в отеле перед вылетом в Казань. Об этом сообщается на официальной странице сборной в Twitter.
Тренировка игроков прошла в спортивном зале. Вылет сборной в Казань запланирован на вторую половину дня четверга, 22 июня. В рамках турнира Кубок конфедераций – 2017 россияне проведут матч второго тура против команды Мексики 24 июня на стадионе «Казань Арена», сообщает RT.
Сегодня тренировка @TeamRussia прошла в отеле. Во второй половине дня - вылет в Казань pic.twitter.com/sA3kYYKCa6— Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2017 г.