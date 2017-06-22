Более 60% опрошенных жителей Саратова заявили, что готовы пользоваться время от времени платными парковками в центре города. Об этом сообщил главный архитектор города Виталий Желанов.

По его словам, в настоящее время уровень автомобилизации в городе составляет 328 автомобилей на 1000 жителей. Проблемой автомобильных паркингов в центре города обеспокоены более 70% жителей города. Желанов добавил, что на сегодняшний день существуют планы по введению платных парковок, начиная с некоторых улиц в центре города в тестовом режиме.

Проблему паркингов в новых микрорайонах города планируется разрешить путем строительства подземных автостоянок, сообщает ИА «Взгляд-инфо».