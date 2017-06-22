На улице Кирова в столице Ярославской области может появиться объемное изображение Ярослава Мудрого. Такую идею предложили художники-граффитисты на приеме предпринимателей. Инициативу одобрил глава города Владимир Слепцов.

По его мнению, туристам понравится делать фото на таком необычном фоне. Также Слепцов отметил, что проект 3D-граффити может привлечь талантливую молодежь Ярославля.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», авторам идеи предстоит разработать варианты преображения улиц, пешеходных переходов и даже фасадов домов. Власти поддержат работу художников.