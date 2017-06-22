Европейскому союзу удается сохранять политическое единство, однако главными вызовами для Европы остаются терроризм, нелегальная миграция и неконтролируемая глобализация, считает председатель Евросовета Дональд Туск.

«Мы должны доказать людям, что мы способны восстановить контроль над событиями, которые овладевают нами, а иногда даже пугают нас», — сказал председатель Евросовета.

Туск напомнил, что «в прошлом году мы договорились, что ЕС будет защищать наших людей от угроз безопасности, особенно терроризма, нелегальной миграции и неконтролируемой глобализации, и мы должны продолжать это выполнять». В рамках предстоящего Евросовета Туск намерен выступить с предложением по продвижению в этих трех областях политики.