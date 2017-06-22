Административное дело возбуждено за некачественную уборку улиц в Санкт-Петербурге. Ответственным за уровень пыли и грязи придется выплатить штраф.

Как сообщает ИА «Невские новости», в марте активисты организации «Красивый Петербург» проинспектировали центральные городские улицы и сделали замеры. Тогда было зафиксировано 25-кратное превышение нормативов. Чиновники пообещали очистить город к маю. Однако и в прошлом месяце из восьми замеров лишь два не превышали норму.

В итоге организация направила обращение в УМВД по Петербургу и Ленобласти с просьбой возбудить административное дело в отношении тех должностных лиц, которые отвечают за содержание улиц. Дело возбудили по статье КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

«Федеральное агентство новостей» уточняет, что за уборку улиц, о которых идет речь, отвечает ГУДП «Центр». Теперь чиновники должны выплатить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа, а юридические лица — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.