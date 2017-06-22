Глава Евросовета Дональд Туск прибыли на саммит Европейской народной партии в сопровождении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Президенты Украины и ЕС на одной машине прибыли на саммит Европейской народной партии», — написал Цеголко в Twitter.

Президенти України та ЄС в одному авто прибули на саміт Європейської народної партії pic.twitter.com/OBFYnqA5XY — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 22, 2017

Петр Порошенко прилетел в Брюссель в четверг, 22 июня, и уже успел провести переговоры с Дональдом Туском.

Политики обсудили ряд вопросов, в том числе скоординировали позиции по проекту «Северный поток – 2», передает «Интерфакс».

«Мы также скоординировали наши позиции и угрозы, которые несет российский политически мотивированный проект «Северный поток – 2», который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза», — заявил украинский президент.

Помимо переговоров с Туском, Порошенко встретится с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и лидерами государств-членов ЕС.