Группу граждан Испании, в том числе режиссера Фернандо Гонсалеса Молину, известного по фильму «Три метра над уровнем неба», оштрафовали за нарушение миграционного законодательства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил адвокат режиссера Алексей Ветошкин.

По словам адвоката, полицейские подошли к режиссеру и его коллегам накануне вечером, когда те находились возле Чкаловской лестницы (архитектурное сооружение, соединяющее Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные).

«У Фернандо Гонзалеза Молины была деловая виза, а он приехал снимать документальный фильм. Мы дали пояснения, сказали, что ошиблись с назначением визита, и в отношении режиссера составили административный протокол. Штраф составил 2 тыс. рублей», — приводит слова Ветошкина НИА «Нижний Новгород».

О том, какой фильм режиссер и его съемочная группа приехали снимать, не уточняется. По данным Life.ru, Гонзалез Молина снимал фильм о паре молодых людей нетрадиционной ориентации, которые проживали в закрытом городе Саров в Нижегородской области.

Фернандо Гонзалез Молина дебютировал в кино телевизионным сериалом «Пако и его люди» (2006). Первой серьезной работой режиссера является кинокартина «Утечка мозгов» (2009). Наибольший успех режиссера вызвали такие работы, как «Три метра выше неба» (2010), «Ковчег» (сериал, 2011) и «Я хочу тебя» (2012).