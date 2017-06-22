Внук королевы Великобритании Елизаветы II заявил, что никто из членов королевской семьи не стал бы восходить на трон, будь их воля. Об этом принц Гарри рассказал американскому журналу Newsweek.

«Хочет ли кто-то из королевской семьи стать королем или королевой? Не думаю», — приводит цитату принца «РИА Новости».

Сын принцессы Дианы отметил, что королевская семья участвует в модернизации британской монархии и действует на благо народа, а не «для себя». При этом он подчеркнул, что все члены монархии готовы исполнять свои обязанности, когда понадобится.

Сейчас принц Гарри является пятым в очереди на наследование британского престола. Его опережают старший сын Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, за ним следуют принц Уильям и его дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта.