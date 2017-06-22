Телефонный разговор по вопросу урегулирования ситуации на Украине, возможно, пройдет в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждается возможность телефонного разговора в этом формате», — приводит слова Пескова информагентство «РИА Новости».

До этого президент Украины Петр Порошенко сообщил, что телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, РФ и Украина) пройдут на следующей неделе.

По сообщению пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, переговоры в «нормандском формате» планируются после встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном 26 июня.