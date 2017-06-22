Представители СМИ смогут бесплатно перемещаться между городами, где будут проходит матчи Кубка конфедераций – 2017. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Для передвижения журналистов запустят дополнительные бесплатные поезда, следующие по маршруту соревнований, сообщает RT со ссылкой на ТАСС. Сервис заработал с 22 июня с 12:00 мск.

Ранее пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» опубликовала список запрещенных к проносу на стадионы вещей.