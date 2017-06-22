Прокуратура города Уссурийска в ходе проверки выявила нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. По представленным данным, муниципалитет не принимал необходимые меры, подвергая опасности жизни и здоровье жителей города.

Работники прокуратуры выяснили, что органы местного самоуправления не обеспечили ремонт 25 пожарных гидрантов, которые были расположены на территории Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia.

Глава администрации Уссурийска привлечен к дисциплинарной ответственности. По результатам проверки одну часть гидрантов уже исправили. До конца этого года отремонтируют остальные.