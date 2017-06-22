Телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» пройдут на следующей неделе, подтвердил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров в «нормандском формате» на следующей неделе», — сказал Порошенко журналистам в Брюсселе.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, переговоры высокопоставленных представителей Франции, Германии, РФ и Украины запланированы после встречи Порошенко с французским коллегой Макроном, которые должны пройти 26 июня.

Переговоры в рамках «нормандского формата» проходят с июня 2014 года и посвящены урегулированию ситуации в Донбассе и исполнению Минских соглашений.