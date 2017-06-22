В федеральный розыск объявлена Татьяна Соловьева (Яковлева) — сообщница Арсена Байрамбекова, признанного виновным в совершении четырех ритуальных убийств в лесу Среднеуральского городского округа Свердловской области. По данным следствия, женщина являлась жрицей кровавого культа.

Будущих жертв злоумышленники выбирали среди случайных прохожих. В основном это были маргиналы, которым они предлагали выпить. Ранее Верхнепышминский суд приговорил Арсена Байрамбекова к 13 годам и 2 месяцам наказания в колонии строгого режима.

По решению суда Соловьева находилась под домашним арестом. Женщина обвинялась в пособничестве в убийстве двух и более лиц, дело было передано в суд. В мае она пропала, пишет ИА «Ура.ру».