«Современник» отпраздновал 45-летие работы под руководством Галины Волчек. Круглую дату отметили творческим вечером Галины Борисовны: три часа народная артистка СССР отвечала на вопросы поклонников.

За свою историю «Современник» видел лишь двух худруков — Олега Ефремова и Галину Волчек. Молодая актриса и режиссер приняла эстафету от отца-основателя театра и продолжает его дело уже почти полвека. Это рекорд для нашей страны: нет другой женщины, которая бы на протяжении стольких лет возглавляла драматический театр.

— Я не считала, сколько лет я руковожу театром. Я с математикой не дружу еще со школы, недаром мне не хотели аттестат вручать, — рассказала Галина Борисовна. — И когда я узнала о 45-летии от подруги, которая мне прислала SMS, то очень удивилась. театр стал уговаривать меня отпраздновать дату, но я и свои дни рождения не жалую. И то, что мне тут сегодня устроили, для меня большой сюрприз.

Актеры «Современника» оживили в памяти события 21 июня 1972 года, зачитав со сцены стенограмму собрания коллектива, на котором Галину Волчек просили возглавить труппу после ухода Олега Ефремова.

— Я отказывалась, но они настаивали: «Ты должна! Мы чужого не потерпим! Мы будем тебе помогать». И я согласилась.

За 45 лет руководства Галина Борисовна дважды писала заявление об уходе. Как призналась Волчек, оба раза это делалось от великой обиды. Но, закусив губу, собрав волю в кулак, она рвала заявление и продолжала работу.

Своих артистов она безумно любит, особенно молодежь «Современника». Гордится своими любимчиками, которых у нее очень много. Обожает Михаила Ефремова, и не только за то, что он сын Олега Николаевича и актрисы Современника Аллы Покровской, но и за умение самим существованием на сцене доказать незыблемую для Волчек истину — быть, а не казаться.

А еще режиссер призналась, что у театра есть ангелы. Ими она называет детей актеров, которым еще не исполнилось пяти лет. Сейчас у «Современника» два ангела: сын Виктории Романенко Петя и дочка Светланы Ивановой Полина. Худрук прочит девочке актерскую судьбу, ведь Полина, несмотря на малый возраст, уже выходит на сцену.

Судьба самой Галины Борисовны тоже была предрешена с детства. Ее родители — известные кинематографисты: папа — великий кинооператор Борис Волчек, а мама — сценарист Вера Маймина.

— Мне посчастливилось, мы жили дверь в дверь с Михаилом Ильичем Роммом, человек, которому я молюсь, перед которым преклоняюсь. По соседству жили Райзман, Птушко, Пырьев. И конечно, Эйзенштейн, к которому я не хотела садиться на колени. Про него все говорили: «Он — самый-самый!». А для меня был один «самый» — Михаил Ильич.

Благодаря своему характеру, стойким убеждениям Галине Борисовне удалось то, что ни у одной женщины в нашей стране не получалось до нее: стать известным театральным режиссером. Как признается Волчек, режиссер — мужская профессия, даже слова такого — «режиссерша» — нет в словаре. По мнению Волчек, женщины могут добиться успеха в режиссуре, но скорее в кино и на телевидении.

О том, как сложится судьба «Современника» через сто лет, героиня вечера сказала уклончиво.

— Я не сказочный герой. Каким театр станет — не знаю, но в то, что он будет, — верю. «Современнику» не дадут умереть те, кто сейчас в этом зале, кто любит нас!

Овации зрителей не позволили усомниться в словах народной артистки.