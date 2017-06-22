Приложение сервиса «Яндекс.Карты» вновь заработало на территории Украины. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Функционирует приложение в сетях мобильных операторов страны «Киевстар», Vodafone и Lifecell. Для возобновления работы сервиса и получения информации о дорогах и пробках пользователям необходимо обновить мобильное приложение до последней версии. Отмечается, что через браузеры сервисы «Яндекса» по-прежнему недоступны, сообщает телеканал «Звезда».

Севрисы «Яндекса», Mail.ru Group, а также соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы на территории Украины в мае 2017 года по указу президента страны Петра Порошенко в рамках антироссийских санкций. В то же время, сообщает «Федеральное агентство новостей», соцсеть «Одноклассники» нашла возможность обхода блокировки. Для этого также необходимо обновить приложение на смартфоне iPhone или Android.