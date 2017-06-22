Еще четыре дополнительных авиарейса будут курсировать по маршруту Симферополь –Санкт-Петербург и обратно. Они вводятся с сегодняшнего дня, а выполнять их будет авиакомпания «Россия».

Как уточняет пресс-служба авиаперевозчика, полеты планируется осуществлять по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Симферополя запланирован на 4:35, в Пулково самолет будет приземляться в 7:50. Сам перелет займет около трех часов.

На маршрутах будут работать воздушные суда Airbus A319, отмечает ИА «Крыминформ».

В авиакомпании пояснили, что дополнительные рейсы вводятся на летний период из-за высокой востребованности этого направления как у жителей Петербурга, так и у жителей Симферополя.